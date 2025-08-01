«Целовались взасос»: Павел Деревянко удивил признанием о Гузеевой накануне свадьбы

В Москве прошла премьера сериала «Три сестры», главные роли в котором исполнили Лариса Гузеева и Павел Деревянко. Актер рассказал об эмоциях от совместных съемок с телеведущей «Давай поженимся!».

По сюжету, хозяйка ювелирного салона Татьяна, которую играет Гузеева, возвращается из отпуска с массажистом (Павлом Деревянко) на 20 лет моложе ее самой. Дочери героини уверены, что он аферист и пройдоха и пытаются доказать это матери.

Как пояснил Деревянко Teleprogramma.pro, звезда «Жестокого романса» кажется сперва неприступной, но, если у нее возникает симпатия к коллеге, все будет нормально. Павел отметил, что через два часа после знакомства она назвала его «хорошим» и после расслабилась.

Артисты прекрасно общались и хорошо проводили время на съемочной площадке. Не смутило их и то, что пришлось играть любовь между друг другом.

На вопрос, целовались ли они, Деревянко ответил с юмором: «Взасос. Языками» и добавил: «Как это может не понравиться?».

8 августа Павел женится на возлюбленной Зоей Фуць. Артист поделился, что торжество пройдет в сибирском стиле. Актер предложил провести свадьбу телеведущему Владимиру Познеру.