Целовали руку, а за спиной травили: что известно о заговоре против Анастасии Волочковой в Большом театре

Балерина Светлана Захарова высказалась о скандальном уходе Анастасии Волочковой из Большого театра 20 лет назад. В беседе с Надеждой Стрелец для ее YouTube-канала танцовщица оценила талант коллеги и подтвердила, что против нее был заговор.

Светлану Захарову приняли в труппу Большого театра в 2003 году незадолго до увольнения Анастасии Волочковой. Уход балерины из театра сопровождался громким скандалом: она заявляла о травле коллег и утверждала, что стала жертвой заговора. По мнению танцовщицы, ее «убрали» из театра из-за миллиардера Сулеймана Керимова, с которым она рассталась незадолго до увольнения. Артистка рассказывала, что мужчин труппы вынудили подписать письмо, в котором они отказались танцевать с ней. Долгое время Анастасия Волочкова судилась с руководством учреждения и больше не вернулась на его сцену.

Артистка балета призналась, что пришла в Большой театр в разгар скандалов и «видела со стороны» все происходящее в труппе.

«Я пришла в тот момент, когда меня пригласили. А это совпало со всеми этими скандалами. <…> Я вообще не люблю обсуждать, хотя со стороны все видела», — рассказала Светлана Захарова.

Танцовщица отметила, что считает Анастасию Волочкову талантливой балериной. По словам Светланы Захаровой, ее коллега добилась признания даже министра культуры и генерального директора, однако эти же люди подставляли артистку за спиной.

«Она была вообще неплоха, она была необыкновенно хороша и очень одарена. Но, понимаете, вот эта профессия, она чем страшна… Каждый день вы выходите заново на Олимпиаду. Настя действительно тогда была директором Вселенной. <…> Министр культуры с генеральным директором бежали с цветами. Еще занавес не закрылся, они уже рядом стояли, целовали руку и говорили, что никогда и ни у кого не будет такого успеха, такого накала страстей. И эти же люди ровно через два месяца рассказывали небылицы», — поделилась балерина.

Ранее сообщалось о том, что Анастасия Волочкова обвинила Большой театр в наживе на зрителях.