Целое состояние: Екатерина Стриженова вложилась в голливудскую улыбку

Врач-стоматолог Давид Григорян назвал примерную стоимость протезирования, сделанного ведущей Екатерине Стриженовой. Ее улыбка могла обойтись примерно в 1 млн рублей.

«В целом, если взять максимальный вариант – протезирование будет стоить в районе одного миллиона рублей», - сказал стоматолог.

Он полагает, что у Стриженовой «все сделано нормально».

Несмотря на критику улыбки ведущей, доктор считает, что импланты не портят внешний вид знаменитости.

Ранее предприниматель, блогер, ищущая няню для мужа Дина Валиева рассказала о стоимости пластических операций у хирурга Тимура Хайдарова. Она и сама прибегала к услугам специалиста – 4 года назад женщина заплатила за операцию 2,5 млн рублей.

По словам Валиевой, цены сейчас у Хайдарова увеличились в 3 раза. Подобный объем операций стоит 6-7 млн рублей, если клиент желает попасть без очереди. В противном случае придется ждать 2-3 года.