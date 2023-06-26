Целитель понял природу боли музыканта: Юрий Антонов пошел на риск и от безысходности обратился к знахарю

Врач-терапевт Андрей Кондрахин ответил, стоит ли рисковать и обращаться к знахарям и целителям в определенных ситуациях. Напомним, таким образом поступил певец Юрий Антонов: от безысходности в связи с болью в ноге музыкант обратился к китайскому целителю.

Тот принимал исполнителя в Дубае. Он понял природу боли Антонова, но не смог помочь, потому что у целителя не оказалось с собой необходимого специального порошка. Достать средство можно только в Китае – специалист не был готов к внезапному визиту исполнителя.

Кондрахин отметил, что установить недуг могут только врачи: существует перечень стратегий для лечения болезней. Все остальное делается по усмотрению пациента.

«И не факт, что это все будет с плюсом: либо это не поможет, в худшем случае станет хуже», — предупредил терапевт в разговоре с Пятым каналом.

Если пренебрегать рекомендациями врачей, есть риск перехода заболевания в хроническую стадию.

Кондратьев подчеркнул, что все другие методы, кроме традиционных, - «вне закона с точки зрения медицины». Если его не рекомендует медицина, «значит есть определенные нюансы, которые не позволяют назначить этот препарат», добавил специалист.

Ранее мы писали, что 78-летний артист, несмотря на проблемы со здоровьем, начал отношения с женщиной. Антонов утвердительно ответил на вопрос, встретил ли новую любовь.