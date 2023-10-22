Cелились в отдельный вагон: продюсер Софии Ротару рассказал о райдере звезды

Организатор концертов певицы Софии Ротару Сергей Лавров рассказал журналистам, что входило в райдер звезды. Особое внимание он обратил на требования исполнительницы при передвижении на общественном транспорте. Если приходилось путешествовать на поезде, то артистка просила себе отдельный вагон, передает «Абзац».

Лавров не единожды обращался к начальникам станций, чтобы поезд подавали на первый путь и у звезды была возможность передвигаться отдельно ото всех. По его словам, в вагоне Ротару селилась вместе со своей группой.

«Если это было невозможно, вагон помещали в специальный "отстойник" — место стоянки поездов. Я договаривался, мы селились в этот вагон, а потом нас цепляли к основному составу», — заявил Сергей.

Кроме того, организатор концертов поведал, что артистка всегда просила удобную и теплую машину. При этом марка автомобиля для Ротару была неважна.

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