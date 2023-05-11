«Целенаправленно убили»: семья Нонны Мордюковой начала войну за ее квартиру в Москве

15 лет назад из жизни ушла Нонна Мордюкова, оставив в наследство своим родственникам знаменитую трехкомнатную квартиру в Москве вблизи метро «Крылацкое». После ее смерти апартаменты перешли ее родной сестре Наталье Катаевой. А вот уже когда скончалась и она, началась настоящая война за жилплощадь в столице.

На квадратные метры на Рублевском шоссе претендуют сразу несколько членов семьи актрисы. Сейчас недвижимость выставлена на продажу на одном из сайтов за 18,5 миллионов рублей. Однако такой расклад не устраивает многих. Так, пытается бороться за квартиру бывшая гражданская жена сына Катаевой Евгения. Лилиана Новикова уверена, что звездное жилье по праву должно принадлежать ее сыну Дане – внуку бывшей владелицы.

По словам экс-невестки Катаевой, наследник сейчас испытывает большие трудности. Он вынужден скитаться по съемным квартирам в Калуге, в то время, как у остальных членов семьи есть дома и дачи. Однако на самом деле законно Даня никаких прав на столичные апартаменты не имеет, так как все после смерти Натальи Викторовны перешло ее племянницам - Юлии Харламовой (дочери младшей сестры Мордюковой — Татьяны) и Елене Зиминой (дочери брата актрисы). Именно с ними хозяйка заключила договор ренты, так как, по утверждению племянниц, видеть внука даже не желала.

У Лилианы же совсем другое мнение на этот счет. Она уверена, что Катаеву намеренно довели до смерти, чтобы заполучить недвижимость. Более того, она утверждает, что бабушке не давали общаться с внуком, и на самом деле она его любила и хотела бы, чтобы он жил в этой квартире.

«Я считаю, что человека целенаправленно убили. Пичкали таблетками, все телефоны обрубили, не подступиться», - заявила бывшая невестка Натальи Викторовны в студии передачи Андрея Малахова.

Ругаться с Новиковой нынешние владелицы квартиры не видят смысла, так как у них своя правда. Харламова считает, что Лилиана – «хабалка из Калуги», желающая заполучить прописку в Москве. Однако этому случиться не дано, убеждена Юлия, так как Даня никогда на самом деле не проявлял инициативу для общения с бабушкой.

На стороне же Лилианы с сыном неожиданно оказалась родная сестра Нонны и Натальи – Людмила Мордюкова. По ее мнению, Даню нельзя обижать, и он действительно законный наследник. А вот племянницы Катаевой сделали все, чтобы этому воспрепятствовать.

«Эти дамы, они ее просто угробили. Я ушла, потому что там страшно было. Когда я к Наташе приходила, открываю ящик, он полный лекарств. Говорю: они не врачи, они не понимают, есть патронажная сестра. Так они ее выжили!» - убеждена Мордюкова.

Сам же Даня, из-за которого и началась вся война, о ситуации говорит мало. Единственное, что он заявил – продавать квартиру он бы так поспешно, как племянницы Катаевой, не стал, так как там хранятся ценные архивы. А их нужно непременно сохранить.

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