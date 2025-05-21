«Целая новая Вселенная»: 43-летняя телеведущая Татьяна Арно впервые стала мамой

Телеведущая Татьяна Арно сообщила, что впервые стала мамой. У 43-летней журналистки родился сын. Она поделилась фото из роддома в социальной сети.

Новость о рождении ребенка у Арно стала неожиданной для ее фанатов. Дело в том, что, несмотря на большое количество бурных романов в молодости, в последние годы телеведущая предпочитает скрывать личную жизнь. В последний раз слухи о ее новых отношениях появлялись в 2024 году. Тогда в СМИ обсуждали ее возможную связь с главным врачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко. Но информация не подтверждалась.

И вот в конце мая 2025 года Татьяна неожиданно заявила, что стала мамой. Пока подробности неизвестны. Но, судя по отчеству новорожденного, его отцом является все-таки Проценко.

«Теперь официально: снежным апрельским днем появился на свет наш любимый сын Иван. Ваня. Иван Денисович. Трудно найти слова, чтобы выразить, что мы чувствуем все эти полтора месяца. Всеобъемлющая любовь. Целая новая Вселенная», - поделилась Татьяна.

Телеведущая также обратилась к друзьям и родным, которые поддерживали ее в беременность и после родов, и поблагодарила их.

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