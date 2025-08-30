«Целая неделя восторга»: Юлия Высоцкая поделилась романтическими снимками с 88-летним Кончаловским
© Starface.ru
Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая показала романтические снимки с 87-летним мужем, режиссером Андреем Кончаловским, сделанные во время их путешествия в Венецию.
На опубликованных в личном блоге архивных черно-белых фотографиях Юлия запечатлена в обнимку со знаменитым мужем. Актриса прижалась к Кончаловскому, а он поцеловал ее в область виска.
«Это не просто фотографии, это наша жизнь. Венеция 2020. Дорогие товарищи. Лев за лучшую режиссуру. И целая неделя восторга», — подписала пост Высоцкая.
Напомним, Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая женаты с 1998 года. У пары двое общих детей: дочь Мария и сын Петр. В 2013 году девочка с родителями попала в ДПТ и впала в кому. Юлия Высоцкая практически ничего не сообщает о состоянии ее здоровья.
Ранее Юлия Высоцкая впервые прокомментировала свои неудачные кулинарные эксперименты, которые стали мемами. В Сети давно завирусились отрывки из кулинарного шоу Высоцкой с горящим шашлыком, обугленными сырниками и другими блюдами.