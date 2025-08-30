«Целая неделя восторга»: Юлия Высоцкая поделилась романтическими снимками с 88-летним Кончаловским

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая показала романтические снимки с 87-летним мужем, режиссером Андреем Кончаловским, сделанные во время их путешествия в Венецию.

На опубликованных в личном блоге архивных черно-белых фотографиях Юлия запечатлена в обнимку со знаменитым мужем. Актриса прижалась к Кончаловскому, а он поцеловал ее в область виска.

«Это не просто фотографии, это наша жизнь. Венеция 2020. Дорогие товарищи. Лев за лучшую режиссуру. И целая неделя восторга», — подписала пост Высоцкая.