НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 30 августа 2025, 11:44
1 мин.

«Целая неделя восторга»: Юлия Высоцкая поделилась романтическими снимками с 88-летним Кончаловским

Юлия Высоцкая поделилась романтическими кадрами с 88-летним Андреем Кончаловским.
«Целая неделя восторга»: Юлия Высоцкая поделилась романтическими снимками с 88-летним Кончаловским

© Starface.ru

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая показала романтические снимки с 87-летним мужем, режиссером Андреем Кончаловским, сделанные во время их путешествия в Венецию.

На опубликованных в личном блоге архивных черно-белых фотографиях Юлия запечатлена в обнимку со знаменитым мужем. Актриса прижалась к Кончаловскому, а он поцеловал ее в область виска.

«Это не просто фотографии, это наша жизнь. Венеция 2020. Дорогие товарищи. Лев за лучшую режиссуру. И целая неделя восторга», — подписала пост Высоцкая.

«Целая неделя восторга»: Юлия Высоцкая поделилась романтическими снимками с 88-летним Кончаловским

© PrtScr страницы Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Напомним, Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая женаты с 1998 года. У пары двое общих детей: дочь Мария и сын Петр. В 2013 году девочка с родителями попала в ДПТ и впала в кому. Юлия Высоцкая практически ничего не сообщает о состоянии ее здоровья.

Ранее Юлия Высоцкая впервые прокомментировала свои неудачные кулинарные эксперименты, которые стали мемами. В Сети давно завирусились отрывки из кулинарного шоу Высоцкой с горящим шашлыком, обугленными сырниками и другими блюдами.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Анна Воробьева
Теги:
Юлия Высоцкая
соцсети
Андрей Кончаловский
новости шоу-бизнеса