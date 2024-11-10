«Царствие небесное тебе»: SHAMAN отреагировал на смерть Коробкова-Землянского

В возрасте 40 лет cкончался пресс-секретарь артиста SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) Антон Коробков-Землянский. Исполнитель хита «Встанем» почтил его память в своем Telegram-канале.

Дронов опубликовал пост с фотографией Коробкова-Землянского и добавил к ней краткую подпись.

«Царствие Небесное тебе, мой друг!», — написал певец.

По поводу смерти журналиста высказались многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Андрей Малахов отметил, что испытал шок, узнав о случившемся. Такие же эмоции ощутила Лера Кудрявцева, которая общалась с пресс-секретарем SHAMANа в пятницу на юбилейном вечере Игоря Крутого. Ксения Собчак удивилась резкой кончине Коробкова-Землянского, не жаловавшегося ранее на здоровье.

Журналист умер в ночь на 10 ноября. Мужчина почувствовал себя плохо ночью, когда находился в своей квартире на проспекте Мира — он начал внезапно задыхаться. Его супруга сразу же вызвала скорую помощь, но было слишком поздно.

За несколько дней до смерти Коробков-Землянский испытал сильный стресс. Ему пришлось оправдываться за публикации в СМИ.