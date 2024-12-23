«Царит зимняя сказка»: поклонники Юлии Началовой раскрыли, как выглядит сейчас ее могила

Уход из жизни Юлии Началовой стал настоящей трагедией для ее фанатов. Красивая и лучезарная певица умерла в возрасте 38 лет. Звезду похоронили на Троекуровском кладбище: за ее могилой до сих пор следят родные и преданные поклонники.

Уголок, где похоронена Юлия, выглядит нетипично для этих мест. Несмотря на недавний снегопад, могила Началовой поражает чистотой, пишет Экспресс газета.

По данным издания, неравнодушные даже зимой несут свежие цветы к месту упокоения певицы. Накануне Нового года на могиле установили небольшую елочку.

Видно, что дань памяти исполнительнице отдают не только родные, но и преданные поклонники.

«Юлия, вас так любят родные, даже на могиле царит зимняя сказка»; «Она так рано ушла, но оставила после себя талантливую и добрую девочку»; «Цветы круглогодично — самая нарядная могила Троекуровского!»; — пишут растроганные фанаты артистки в социальных сетях.

На протяжении восьми лет Юлия боролась с подагрой и красной волчанкой. Болезнь прогрессировала, в том числе из-за несвоевременного обращения артистки к врачам.

У Началовой осталась дочь Вера, воспитанием которой занимаются дедушка с бабушкой.

Напомним, лечащий врач звезды Василий Шуров признался, что ее погубило маниакальное желание похудеть при помощи таблеток и сомнительных диет.