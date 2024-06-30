«Был нанесен очень серьезный удар»: из-за чего умерла Юлия Началова

Певица Юлия Началова внезапно ушла из жизни пять лет назад, и для поклонников новость о ее смерти стала потрясением. Долгие годы исполнительница хита «Герой не моего романа» боролась с подагрой и системной красной волчанкой. Бывший лечащий врач артистки Василий Шуров в эфире программы «Основано на реальных событиях» на НТВ рассказал, как постепенно разрушалось здоровье знаменитости.

По словам врача, он познакомился с Юлией Началовой в 2017 году и сразу же настоял на ее полной проверке организма. Много лет суставы певицы страдали от подагры. К такому заболеванию привели активные попытки знаменитости похудеть с помощью таблеток и сомнительных диет.

«Я более чем уверен, что это последствия анорексии, неконтролируемого приема мочегонных, различных этих дурацких диет с преобладанием белка. Был очень серьезный удар по почкам нанесен, в результате которого постепенно функция стала нарушаться», — заявил Василий Шуров.

Врач подчеркнул, что заболевание артистки стало «следствием ее борьбы с лишним весом» и оно «генетически не прослеживается».

Следующим неверным шагом Юлии Началовой стала операция по увеличению груди. Певице стало тяжело ходить с имплантами, и через несколько лет она их удалила, но ее здоровье пошатнулось: к подагре прибавился сахарный диабет. Однако артистка не обращалась к медикам даже после экстренной госпитализации в 2018 году и продолжала выступать, испытывая сильные боли.

«Это цепь трагических случайностей, это как ядерная реакция — один нейрон вышел, а потом бабахнуло, вот так у нее случилось», — заключил лечащий врач Юлии Началовой.

Напомним, в 2019 году состояние Юлии Началовой ухудшилось, она была госпитализирована в Боткинскую больницу в тяжелом состоянии с осложнениями от подагры и красной волчанки и развивающейся гангреной ноги. 16 марта 2019 года певица ушла из жизни в возрасте 38 лет от заражения крови и сердечной недостаточности.

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