«Царь»: певец Макаревич* восхитился сыном от молодой жены

Певец Андрей Макаревич* (признан иноагентом на территории РФ) нарядил маленького сына в карнавальный костюм и назвал царем. Мальчик появился на свет от молодой избранницы артиста.

70-летний музыкант старается не афишировать личную жизнь, но в соцсетях поделился снимком подрастающего наследника. На фото белокурый мальчик стоял и махал рукой. Он позировал в ярком карнавальном костюме и вызвал умиление у публики.

«Очень приятно, царь», – подписал кадр певец.

Лидер рок-группы «Машина времени» счастлив со своей женой, которая на 30 лет младше него. Артист пошел к алтарю с израильтянкой Эйнат Кляйн в декабре 2019 года, а 30 марта 2022 у них родился сын. Его назвали Эйтаном, мальчик появился на свет в Тель-Авиве. В три месяца родители решили сделать ему обрезание, этот обряд произвел сильное впечатление на звездного отца.

Несмотря на позицию артиста, поклонники восхитились его маленьким сыном.

«Какой красавчик растет, глаз не отвести», «Хорошо, что не в мать пошел», «У таких родителей такой милый сынок», «Здоровье крохе, очень милое и светлое лицо», — пишут в комментариях.

Ранее мы писали о том, что сбежавший из России Макаревич* высмеял американцев. Во время своих гастролей по США музыканта неприятно удивили ванные комнаты. Он пожаловался на них в соцсетях.

*(признан иноагентом на территории РФ)