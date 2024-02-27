«Угрожал мне молотком»: Наталья Кузьмина рассказала о пережитом домашнем насилии

Недавно супруга рок-музыканта Александра Кузьмина попала в спецприемник за то, что возила обнаженную девушку на капоте своего автомобиля. Наталья Кузьмина рассказала о совместной жизни с артистом. Она призналась, что муж даже угрожал ей молотком.

Со слов Натальи, ее супруг был в сильном алкогольном опьянении. Угрожал, что отберет квартиру жены.

«Я долго не хотела говорить, но мой муж даже угрожал мне молотком», — призналась Наталья mk.ru.

После этого, терпению женщины пришел конец. Она сбежала от него к подруге, у которой жила два месяца.

Сейчас, говорит Наталья, он проживает в ее квартире и всех приглашает туда в гости.

«Позывы были давно. Но я юридически подкована. Все его угрозы, побои, смс-сообщения и остальное, я записывала, конспектировала, иными словами собирала все, чтобы не дай бог», — пояснила она.

Сейчас муж не интересуется судьбой супруги, а она, в свою очередь, начинает заниматься бракоразводным процессом.

Александр Кузьмин — младший брат музыканта Владимира Кузьмина. Он женился на Наталье в 2020 году.

Напомним, женщина попала в спецприемник города Можайска за то, что возила на капоте своего автомобиля полуобнаженную девушку. Подробнее можете прочитать здесь.