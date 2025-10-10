Бывшую жену Диброва заподозрили в беременности из-за изменений в фигуре

36-летнюю бывшую жену телеведущего Дмитрия Диброва заподозрили в беременности из-за изменений в фигуре. Полина Диброва на новых фото позировала с округлившимся животом. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Несколько дней назад женщина жаловалась на сильное похудение из-за стресса от развода. Новые снимки вызвали бурные обсуждения в сети. Многие предположили, что именно беременность Полины от нового возлюбленного могла стать окончательной причиной развода, после которой Дибров оставил попытки сохранить семью.

Напомним, что около недели назад Полина улетела на отдых в Италию со своим новым партнером, Романом Товстиком. Перед этим она отдыхала в Турции с подругами и даже пропустила из-за этого одно из судебных заседаний по делу о разводе. Их брак был официально расторгнут 25 сентября.

Полина ранее признавалась, что Дибров до последнего пытался отговорить ее от развода. О своем новом романе она сообщила мужу еще в марте, но официально пара объявила о расставании только в августе.

Перед разводом Дмитрий Дибров настоял на подписании брачного договора. Согласно этому документу, Полина не может претендовать на половину совместного имущества. При этом ведущий взял на себя все финансовые обязательства по содержанию их троих общих детей.

Ранее мы писали о том, что Дмитрий Дибров назвал Романа Товстика лысеющей фасолью.