Бывшую супругу Баскова Светлану Шпигель собираются признать банкротом

Межрегиональная фармацевтическая производственно-дистрибьюторская корпорация «Биотэк» обратилась в арбитражный суд Москвы с заявлением о банкротстве Светланы Шпигель, дочери основателя фирмы Бориса Шпигеля и бывшей жены Николая Баскова. Заявление принято к производству.

Заявление от фармацевтического дистрибьютора было подано еще в сентябре. Истцом выступает компания МФПДК «Биоэтэк», входящая в состав «Биотэк» — бизнес-империи Бориса Шпигеля, пишет РБК.

В материалах дела не уточняется, что привело к намерению МФПДК обанкротить Светлану.

Согласно данным из системы СПАРК, женщина владеет полным пакетом акций двух пензенских компаний — «Биолек» и «Биомед». Помимо этого, ей принадлежит треть московской фирмы «Старфарма». Отметим, что с 2001 по 2008 год Шпигель состояла в браке с народным артистом Николаем Басковым. У пары родился сын Бронислав, отцом которого считают Вячеслава Соболева, второго мужа Светланы.

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