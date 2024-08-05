Бывший «зять Шойгу» стал жить вместе с чемпионкой мира по бальным танцам

Спортивный блогер Алексей Столяров стал жить с чемпионкой мира по бальным танцам Верой Бондаревой. Он не перестает признаваться ей в любви: пара подписана друг на друга в соцсетях, вместе отдыхала и посетила несколько светских мероприятий.

На то, что Столяров и Бондарева сожительствует, обратил внимание StarHit.

Выяснилось, что судьба дважды отводила их от встречи друг с другом. В итоге Алексей и Вера познакомились на дне рождения.

Потом Столяров подписался на Бондареву, ставил лайки, но не отправлял сообщения. Позже они все-таки встретились, когда у Веры было всего четыре свободных дня за три недели.

«Он сказал: «Бронирую». Дальше все как в тумане. Мои слова «я перееду только после предложения». Снова туман. Зубная щетка в стаканчике. Туфли на полочке. Полный холодильник продуктов. Приехали, товарищи», - рассказала она.

Ранее у Столярова были отношения с дочерью экс-министра обороны Сергея Шойгу. У пары есть дочь.

Известно, что блогер полтора года ни с кем не встречался. Позже он встретил Веру и говорил, что «действительно, нашел адекватного человека».