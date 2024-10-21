Бывший жених Равшаны Курковой Стас Румянцев женился на актрисе Алине Бородиной

Бывший возлюбленный актрисы Равшаны Курковой Стас Румянцев женился на звезде театра и кино Алине Бородиной. Пара сыграла свадьбу в кругу близких.

В Сети появились первые фото с торжества молодоженов. Невеста выбрала классическое белое платье с объемным рукавом, а жених – черный костюм. Подробностями праздника они не поделились. Алина лишь призналась, что еще не может поверить в то, что вышла замуж.

Ни Бородина, ни Румянцев о личной жизни в блоге предпочитают не рассказывать. Актер лишь делился, что семья для него — это самое важное для него в жизни. До встречи с Алиной он несколько раз пытался построить счастье. Он встречался с Равшаной Курковой, и даже ходили слухи, что они тайно женились. А потом у него был роман с участницей «Холостяка» Натальей Горожановой.

Со звездой реалити отношения у Стаса были серьезные. Девушка родила от Румянцева ребенка. Однако долго вместе они не пробыли. Причины расставания не озвучивались.

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