Бывший жених Ольги Бузовой Дава показал новые кадры с возлюбленной: кто она

Блогер Давид Манукян, известный под псевдонимом Дава, опубликовал в Сети новые кадры в любимой девушкой. При этом поклонники до сих пор не знают ее личность. Однако многие предполагают, что встречается артист с певицей Мари Краймбрери.

После расставания с телеведущей Ольгой Бузовой Дава начал скрывать личную жизнь. Долгое время он вовсе не показывал романтический контент. А когда в его соцсетях вновь стали появляться намеки на отношения, он отказался от каких-либо комментариев на эту тему. С 2022 года ему приписывают роман с Краймбрери. Но ни Давид, ни Мари не подтверждали эту информацию.

Недавно же Манукян решил порадовать поклонников роликом с таинственной возлюбленной. Многие в очертаниях девушки узнали именно известную певицу. Правда, нашлись и те, кто посчитал, что блогер теперь счастлив с Анной Маковской. К слову, в видео есть кадры с Мальдив. А именно там в одно время отдыхали Дава и Мари.