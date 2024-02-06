Бывший возлюбленный Анастасии Волочковой Игорь Вдовин вновь станет отцом

Жена бывшего жениха балерины Анастасии Волочковой Игоря Вдовина ждет второго ребенка. Телеведущая Елена Николаева в личном блоге призналась, что больше не может скрывать округлившийся живот.

Около двух лет назад журналистка родила от бизнесмена своего первенца. Мальчика назвали Александером. И вот, когда ребенок чуть подрос, супруги решились на еще одного малыша. Долго молчать об этом Елена не смогла, поэтому рассказала обо всем еще на ранних сроках. Она опубликовала новые фото, на которых показала изменившуюся фигуру.

«Оливье и селедочка под шубой, как аргументы внезапной любви к размеру оверсайз, больше не проходят. Нравится мне быть беременной, что и говорить — только показывать. Второй раз вошла в это состояние абсолютно счастливой», - написала Николаева.

Телеведущая также отметила, что, как и в первую беременность, не собирается обращать внимание на негативные комментарии. По ее словам, пользователи постоянно ей писали о трудностях материнства, но она никогда их не слушала. И сейчас она планирует не бояться сложностей, а просто наслаждаться.

Отметим, что у Игоря Вдовина есть еще дочь, родившаяся в отношениях с Анастасией Волочковой. Ариадна много времени проводит с отцом, из-за чего ее мать уверена, что он настраивает ее против нее. Однако на данный момент балерине удается сохранять хорошие отношения с единственной наследницей.

Ранее стало известно, что Анастасия Волочкова заменила Джигурду на Прохора Шаляпина.