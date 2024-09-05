Бывший военный: отец блогера Шпака отреагировал на приговор сына

Суд заочно приговорил к восьми годам колонии блогера Александра Шпака. Журналисты из ИА Регнум связались с его отцом, чтобы узнать его мнение по этому поводу.

71-летний мужчина не стал комментировать ситуацию. Отмечается, что мужчина является бывшим военным.

«Я давно не слежу за тем, что он делает и не хочу об этом разговаривать», — поделился Константин.

Напомним, что Басманный суд Москвы вынес заочный приговор 5 сентября. Александра признали виновным в распространении фейков о Вооружённых силах России и заочно приговорили его к восьми годам колонии.

Известно, что отец блогера окончил Ленинградский техникум Морского приборостроения и всю жизнь был связан с военным делом. А мать Александра работала военным переводчиком.

Сам Александр Шпак уехал из России два года назад. После этого он не раз высказывался против СВО, а недавно сжег российский паспорт, бросив пепел в шляпу с рисунком американского флага. Он снял это на камеру и опубликовал кадры в соцсетях.

В 2023 году блогера признали виновным в пяти административных правонарушениях по статье 20.3.3 КоАП («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ»). По каждому из них ему назначили штраф в размере 50 тыс. рублей. После Шпака объявили в розыск МВД РФ по подозрению в совершении уголовного преступления. А в январе нынешнего года суд заочно арестовал мужчину по статье о распространении дискредитирующей информации о ВС РФ (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

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