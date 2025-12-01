Бывший водитель продюсера «Ласкового мая» дал показания по делу о мошенничестве

Следователи допросили бывшего водителя продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина по уголовному делу о мошенничестве с денежными средствами поэта Сергея Кузнецова на сумму в 500 млн рублей.

Бывший водитель Разина рассказал следователям, что получал от него зарплату 50 тысяч рублей в месяц. Последний раз он общался с продюсером в 2023 году — тогда у Андрея якобы был пьяный голос, пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«В последний раз общался с Разиным в 2023 году по телефону, который звонил в сильном алкогольном опьянении, поэтому понимать его было очень трудно», — сказал он.

После ухода от продюсера «Ласкового мая» мужчина устроился водителем в Следственный комитет РФ по Хостинскому району Сочи, но спустя три месяца ушел оттуда.

Напомним, перед смертью звезда коллектива Юрий Шатунов судился с Разиным за право исполнять песни. Когда артист покинул «Ласковый май» он получил разрешение выступать с хитами от их автора Сергея Кузнецова. Однако Андрея это не устроило, и в результате начались многолетние судебные разбирательства. Первые заседания Шатунов и Кузнецов проиграли, поскольку Разин предъявил договор от 92 года, где якобы автор песен передал ему все права на хиты «Ласкового мая». Пресненский суд провел экспертизу и установил, что Разин представил поддельный документ.

Более того, в 2020 году при повторном исследовании документов эксперты установили не только, что Разин, вдобавок ко всему, предоставлял в суды разные версии договоров.

Также мы писали, что продюсер скрывается от следствия в США.