Бывший Виктории Бони Алекс Смерфит рассекретил новую возлюбленную: что известно о девушке бизнесмена

Бизнесмен Алекс Смерфит, ставший известным в России благодаря отношениям с телеведущей Викторией Боней, рассекретил новый роман. Его возлюбленной оказалась 25-летняя Анна Трифкович.

Слухи о том, что у Смерфита есть девушка, появились еще несколько месяцев назад. Его заметили в компании модели Алессандры Амбросио. Они вместе отдыхали на яхте и попали в объективы фотографов. Этот предполагаемый роман Алекса комментировала даже Виктория Боня. Она заявляла, что рада за экс-избранника. Однако на самом деле бизнесмена с Амбросио связывают только дружеские отношения.

Впрочем, возлюбленная у Алекса все-таки действительно появилась. Ею является блогерша Анна Трифкович, которая встречалась с итальянским манекенщиком Пьетро Бозелли. В Сети опубликовали фото девушки со Смерфитом, на котором они обнимались, и бизнесмен не скрывал свои чувства.

Напомним, что с Боней мужчина встречался семь лет назад. Несмотря на то, что телеведущая родила от него дочь Анджелину, он так и не женился на ней. За все эти годы он был замечен со многими девушками, но ни одной не сделал предложение руки и сердца.

Ранее Виктория Боня рассказала, почему ее дочь не может учиться в России.