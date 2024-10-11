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Опубликовано 11 октября 2024, 12:04
1 мин.

Бывший Виктории Бони Алекс Смерфит рассекретил новую возлюбленную: что известно о девушке бизнесмена

Бывший Виктории Бони Алекс Смерфит рассекретил роман с 25-летней Анной Трифкович.
Бывший Виктории Бони Алекс Смерфит рассекретил новую возлюбленную: что известно о девушке бизнесмена

© Starface.ru

Бизнесмен Алекс Смерфит, ставший известным в России благодаря отношениям с телеведущей Викторией Боней, рассекретил новый роман. Его возлюбленной оказалась 25-летняя Анна Трифкович.

Слухи о том, что у Смерфита есть девушка, появились еще несколько месяцев назад. Его заметили в компании модели Алессандры Амбросио. Они вместе отдыхали на яхте и попали в объективы фотографов. Этот предполагаемый роман Алекса комментировала даже Виктория Боня. Она заявляла, что рада за экс-избранника. Однако на самом деле бизнесмена с Амбросио связывают только дружеские отношения.

Впрочем, возлюбленная у Алекса все-таки действительно появилась. Ею является блогерша Анна Трифкович, которая встречалась с итальянским манекенщиком Пьетро Бозелли. В Сети опубликовали фото девушки со Смерфитом, на котором они обнимались, и бизнесмен не скрывал свои чувства.

Напомним, что с Боней мужчина встречался семь лет назад. Несмотря на то, что телеведущая родила от него дочь Анджелину, он так и не женился на ней. За все эти годы он был замечен со многими девушками, но ни одной не сделал предложение руки и сердца.

Ранее Виктория Боня рассказала, почему ее дочь не может учиться в России.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
Алекс Смерфит
роман
Виктория Боня
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