Бывшего тестя Николая Баскова отправили в колонию строгого режима на 11 лет

Суд приговорил бывшего тестя певца Николая Баскова, основателя фармацевтической группы компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля к 11 годам лишения свободы. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Об этом сообщил Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Помимо срока, Шпигелю назначен штраф. Его размер составил более 450 млн рублей.

Как отмечает StarHit, на оглашении приговора Шпигеля не было. Не исключено, что это связано с проблемами со здоровьем 70-летнего предпринимателя. Некоторое время назад он перенес несколько инфарктов, болел коронавирусом.

Шпигеля задержали в 2021 году. Он жаловался на плохое состояние. Следствие просило о домашнем аресте, но суд вынес отказ.

Дочь Шпигеля Светлана была женой Баскова. Их брак существовал с 2001 по 2008 годы, в союзе родился сын, который после развода остался с матерью.

Ранее артист признавался, что его устраивает гостевой брак. Он привык жить один и не готов, чтобы в доме постоянно находился кто-то еще.