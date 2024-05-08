Бывший стилист блогера Лерчек могла заработать миллионы, одевая ее в подделки с рынка: выяснились подробности

Обвиненная в продаже подделок экс-стилист блогера Лерчек покупала вещи на рынке. Об этом сообщила поставщик стилиста и свидетель по делу Александра Лепешкина во время очной ставки. Об этом пишет РЕН ТВ.

В распоряжении источника оказался протокол встречи, которая состоялась 7 ноября 2023 года. Напомним, что Лерчек рассказывала, что сотрудничала со стилистом Эльвирой Янковской, которая якобы выдавала подделки за настоящие вещи люксовых брендов по большой стоимости.

Согласно документу, Лепешкина занимается добровольным подбором и продажей «реплик», которые трудно отличить от оригинала. Девушка приобретает все это на рынках: «Садовод», «Дубровка» и «Люблино».

Поставщик стилиста не скрывала, что ее вещи являются не оригиналами. Информация об этом есть в открытом доступе в соцсетях. По словам Александры, можно посмотреть цену на товары, которая намного ниже, чем у брендов.

На очной ставке поставщик заявила, что Янковская обращалась к ней за вещами для блогера Лерчек. И это было неоднократно.

Источник отмечает, что стилист при этом до сих отказывается от дачи каких-либо показаний, ссылаясь на статью 47 УПК РФ.

Ранее мы писали о том, что блогер Лерчек пожаловалась на нехватку денег из бизнес-класса самолета дорогой авиакомпании. Она сняла видео в слезах, а потом устроила экскурсию и похвасталась покупками из Дубая.