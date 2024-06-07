Бывший солист «Руки вверх!» высказался о возвращении Аллы Пугачевой в Россию

Бывший солист «Руки вверх!» Алексей Потехин признался, что певица Алла Пугачева и другие уехавшие звезды вряд ли вернутся в Россию. Об этом пишет mk.ru.

«Те, кто изучал историю, прекрасно понимает, о чем я говорю. Единственное, они могли бы там жить и не смердеть», — поделился музыкант.

Артист уточнил, что ему совершенно безразличны эмигрировавшие артисты, но иногда он следит за тем, что о них пишут в СМИ. По словам Потехина, он не может понять, что конкретно российским эмигрантам могло не нравиться в стране. Он добавил, что в РФ артисты «спокойно играли и работали».

«Каждый человек сам выбирает, где ему комфортно. <...> Мне, кроме России, никакой другой страны не надо», — заявил бывший солист «Руки вверх!».

Знаменитость также рассказал, что ему предлагали уехать в США. Исполнитель отказался, поскольку считал, что никому там не нужен.

Ранее певица Маша Распутина призналась, что не собирается выходить замуж за отца дочери.