Бывший ресторан рэпера Моргенштерна* в Москве задолжал 1,5 миллиона рублей

Бывший ресторан рэпера Моргенштерна* (признан иноагентом на территории РФ) в Москве задолжал 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Заведение под названием KAIF Provenance на Большой Дмитровке до 2022 года частично принадлежало рэперу Моргенштерну*. Однако после того, как ресторан начали проверять различные органы и находить в нем нарушения, рэпер передал свою долю второму учредителю — блогеру Эдуарду Попову.

Однако, как сообщают журналисты, это вряд ли поможет Моргенштерну* избавиться от финансовых проблем, связанных с рестораном. Сейчас сумма долга ООО «КАЙФ» составляет более 1,5 миллионов рублей. Списанием задолженности занимаются судебные приставы. Учитывая, что долг начал копиться еще в то время, когда рэпер был среди руководителей компании, его тоже могут обязать погасить задолженность.

Ранее мы писали о том, что продюсер и психолог объяснили, в чем феномен рэпера Моргенштерна*.

*признан иноагентом на территории РФ.