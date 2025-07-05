Бывший продюсер Светланы Лободы не закрыла ИП в России. Подробности РИА Новости.

Экс-продюсер украинской певицы Нателла Крапивина не закрыла деятельность «Индивидуального предпринимателя» в России. Оказалось, что она числится учредителем зарегистрированной в Москве организации.

По данным сервиса «БИР-Аналитик», в 2018 году Крапивина зарегистрировала ИП для ведения деятельности «в области исполнительских услуг». Кроме того, она добавила производство кинофильмов, телевизионных программ и деятельность по их распространению, по демонстрации фильмов, а также по звукозаписи и изданию музыкальных произведений.

Кроме того, Крапивина является учредителем действующего общества с ограниченной ответственностью «О май гад мьюзик»: оно было зарегистрировано в столице в сентябре 2021 года, однако с октября 2022 года руководителем этого предприятия является другое лицо.

После начала Россией специальной военной операции на Украине в 2022 году Крапивина, как и Светлана Лобода, покинула Россию.

В марте того же года СПЧ направил запрос в МВД с просьбой проверить законность получения Крапивиной гражданства Российской Федерации.

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