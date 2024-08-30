Бывший пресс-секретарь Дурова раскрыл его истинное отношение к России

Бывший пресс-секретарь Павла Дурова Георгий Лобушкин раскрыл отношение миллиардера к Родине. Он уверен, что предприниматель любит Россию.

Экс-сотрудник программиста отметил, что Дуров, как и его команда, родом из России. На Родине у предпринимателя живут дети и пожилые родители.

«Я думаю, что Дуров любит Россию несмотря на все истории. Это мое мнение», — рассказал Лобушкин в эфире YouTube-шоу «Повесточка».

Он вспомнил, как миллиардер неоднократно писал о любви к России. Еще во времена «ВКонтакте» он даже праздновал День Государственного флага.

Напомним, 24 августа Дурова задержали в аэропорту Парижа в рамках предварительного расследования по делу о борьбе с киберпреступностью. Миллиардера поместили под арест и предъявили обвинение в 12 преступлениях. 28 августа стало известно, что программист взят под судебный надзор, ему запрещено покидать Францию.

Ранее в СМИ появилась информация, что основатель Telegram семь лет не навещал пожилого отца Валерия Семеновича, который живет в Санкт-Петербурге и с трудом ходит.