«Алла Борисовна, как любая мать, переживала за дочь»: Авраам Руссо ответил на вопрос о романе с Орбакайте

Певец Авраам Руссо в интервью сайту «Страсти» рассказал, был ли у него роман с Кристиной Орбакайте во время сотрудничества и поддерживают ли они связь сейчас. Исполнитель хита «Просто любить тебя» признался, что не состоял в романтических отношениях с дочерью Аллы Пугачевой.

«Знаете, в творческой среде всегда много домыслов. Кристина — потрясающая исполнительница и профессионал, мы создали отличные хиты вместе. Что касается личной жизни — у каждого свой путь. Алла Борисовна, как любая мать, конечно, переживала за дочь — это естественно. Но романтических отношений у нас не было», – рассказал певец.

Звезда назвал отношения с Кристиной «взаимовыгодным творческим союзом».

«Мы сделали то, что хотели, песни стали хитами, и до сих пор их любят. А что касается личного общения — Кристина живет своей жизнью, я своей. Дай Бог ей здоровья и счастья. Мы выполнили свою творческую миссию, а остальное — уже история», – признался Авраам.

Полное интервью Авраама Руссо о семейной жизни, ревности в браке и необычных способностях можно прочитать здесь.