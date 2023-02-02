«Бывший муж звал меня Светой»: Анфиса Чехова рассказала о страданиях в браке

Телеведущая Анфиса Чехова шесть лет назад развелась с Гурамом Баблишвили. Но артистка продолжает вспоминать о браке с актером до сих пор. На днях она рассказала, как избранник называл ее чужим женским именем.

Оказалось, что сама знаменитость была не против. По словам 45-летней телеведущей, таким образом она скрывалась от назойливых поклонников.

«Когда мы с бывшим мужем ездили отдыхать часто, то в общественных местах за границей, где было много русских, он демонстративно звал меня Светой, чтобы не дай Бог никто не узнал», — поделилась Чехова.

Артистка говорит, что устала от внимания, поэтому каждый раз прикидывается другим человеком.

«Если ко мне подходят люди где-то на улице и говорят: «А вам не говорили, что вы похожи на Анфису Чехову?», я всегда говорю: «Да, да, говорили, похожа». Я никогда не признаюсь, что я – это я», – призналась знаменитость.

Напомним, что в 2012 году у Анфисы и Гурама родился сын Соломон. Влюбленные поженились только через три года. В 2017 году супруги объявили о разводе. По словам телеведущей, между ними просто пропала страсть.

«С моим мужем у меня были счастливые отношения с благополучным жизненным концом», – рассказывала звезда.

Ранее мы писали о том, как Анфиса Чехова решилась на новые отношения с мужчиной.