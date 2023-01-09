Анфиса Чехова спустя 5 лет после развода начала отношения с мужчиной

Телеведущая Анфиса Чехова, которая в 2017 году развелась с мужем, начала новые отношения. О них 45-летняя знаменитость рассказала, находясь в Мексике.

Чехова дала понять, что наконец счастлива. Она опубликовала видео, как некий мужчина гладит ее по щеке и затем берет за руку. Потом влюбленная телеведущая прогуливается по побережью, а избранник следует за ней, снимая на видео.

Кто тот самый мужчина, Чехова не показала. Она намекнула, что раскрывать личность партнера не собирается.

«Счастье любит, когда его принимают так близко к сердцу, что нет времени и желания отвлекаться на демонстрацию его своим подписчикам», - написала она.

Пока единственным мужем 45-летней Чеховой был актер Гурам Баблишвили. В браке, который продлился всего два года, родился сын. Телеведущая рассказывала, что решение о разводе было принято из-за измен партнера.

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