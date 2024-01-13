Бывший муж Юлии Началовой обвинил Малахова в заказной травле против него, об этом он рассказал на YouTube-канале PROжизнь.

Музыкант Дмитрий Ланской был замужем за Юлией Началовой с 2001 по 2004 год. После смерти певицы в 2019 году, по Сети поползли слухи о том, что бывший супруг плохо относился к Началовой и критиковал ее из-за лишнего веса.

Ланской рассказал, что в телепрограммах, посвященных памяти Началовой, так или иначе упоминали его семью в негативном ключе.

«Настолько это изменило в какой-то момент мою жизнь. Ладно бы только меня, вся моя семья была в это вовлечена, включая детей, бабушек, маму… Всё очень масштабно. Я попал по касательной, приплеталась история, что я во всем виноват», — рассказал он.

По словам Ланского, первым травлю в его сторону начал телеведущий Андрей Малахов.

«Он создал эту историю с обвинениями со стороны семьи, придя на следующий день после ее смерти к ее родителям. У меня нет слов для человеческого описания, я понимаю, что деньги не пахнут. Но смерь и горе — тот момент, когда нужно остановиться», — объяснил музыкант.

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