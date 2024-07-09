Бывший муж Волочковой с семьей покинул РФ, оставив двухмесячного сына в Москве

Бывший супруг балерины Анастасии Волочковой Игорь Вдовин с семьей улетел из России, оставив двухмесячного сына в Москве из-за госуслуг. Об этом в своем микроблоге сообщила жена Вдовина, телеведущая Елена Николаева.

Как рассказала Николаева, младшему наследнику не успели сделать документы.

«Раз в год мы всем огромным прирастающим табором выбираемся на море. С прогулками и разговорами до 5 утра. Довольные все. Особенно Александрик. Он — еще и тем фактом, что младший не полетел. Я долго ворчала. Но вопрос к госуслугам. На момент покупки билетов паспорт малышу сделать не успели», — поделилась телеведущая.

Супруга бизнесмена добавила, что для оставшегося в Москве двухмесячного ребенка все сложилось лучшим образом, поскольку его семье пришлось терпеть длинный перелет, с задержками рейсов на несколько часов.

Напомним, в 2005 году Анастасия Волочкова родила дочь Ариадну от Игоря Вдовина. В 2007-м предприниматель и танцовщица сыграли свадьбу. Церемония бракосочетания прошла в Екатерининском дворце. Спустя год пара рассталась.

Елена Николаева познакомилась с Вдовиным в 2017 году, а спустя три года влюбленные официально узаконили свои отношения. У супругов двое общих детей: двухлетний Александр и двухмесячный Роман.

Ранее сообщалось, что дочь Волочковой на неделю улетела из Москвы.