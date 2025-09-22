Бывший муж Веры Полозковой* собирается судиться с поэтессой из-за обвинений в насилии

Бывший муж поэтессы Веры Полозковой*(внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) подал против нее иск в суд из-за обвинений в психологическом насилии. Он намерен взыскать с нее 100 тысяч евро. Об этом сообщает Spletnik.ru.

По данным источника, иск был подан в середине сентября. Об этом сообщила лично поэтесса. Она отметила, что бывший супруг требует удалить из соцсетей все публикации, в которых упоминается информация, порочащая имя мужчины.

Отметим, что экс-мужу Полозковой* не понравились ее откровения по поводу жизни в браке, которыми она поделилась в мае этого года. Она рассказала, что подвергалась многолетнему абьюзу со стороны бывшего возлюбленного Александра Бганцева. По ее словам, мужчина унижал, оскорблял и угрожал ей. Вера* делилась, что пыталась уйти от него, но в пандемию они вновь сошлись. Тогда из-за психологического насилия поэтесса хотела покончить с собой.

Полозкова* отмечала, что разорвала отношения с Александром только спустя шесть лет. До этого мужчина не комментировал заявления экс-жены, но теперь намерен опровергнуть ее слова.

*Внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга