Бывший муж Пугачевой Болдин раскрыл ее заработки в СССР

Бывший муж Пугачевой Болдин рассказал, что певица получала 7,5 рублей за концерт. Об этом сообщает NEWS.ru.

Евгений Болдин был не только третьим супругом Аллы Пугачевой, но и ее концертным директором. По словам мужчины, доход с выступлений певицы в СССР действительно шел государству.

«Алла Борисовна Пугачева получала семь рублей 50 копеек за сольный концерт. При этом билет, я помню, в Тбилиси в десятитысячном зале стадиона стоил с рук 10 рублей. Доход от концерта шел государству», — рассказал он.

Болдин, который сопровождал певицу на концертах, рассказывал, что за Пугачевой все время следили проверяющие органы, которые контролировали продажи билетов.

«Везде искали: а где же она зарабатывает, почему поехала в этот город, а не в другой? Значит, здесь ей кто-то дал еще заработать на пять рублей больше», — объяснил продюсер.

При этом заграничные выступления певицы тоже приносили в бюджет государства деньги, поделился Болдин.

«Оттуда пачками я вез доллары в страну и сдавал в „Госконцерт“. А Алла получала 15 долларов в сутки», — добавил он.

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