Бывший муж Полины Гагариной намекнул на роман с матерью ребенка Павла Табакова

Личную жизнь фотографа Дмитрия Исхакова после развода с Полиной Гагариной активно продолжают обсуждать в Сети. Он заявлял, что уже давно живет дальше и не вспоминает о браке с певицей, но вот свои новые отношения не раскрывал. Недавно же он опубликовал в личном блоге фото с Софьей Синицыной, на котором они оба были в свадебных нарядах. Тогда пользователи списали это на рабочую съемку. Однако все оказалось не так однозначно.

Если Исхаков и встречался в прошлый раз с матерью ребенка Павла Табакова чисто из-за сотрудничества, то теперь их стали связывать явно не только деловые отношения. Это стало понятно по новым кадрам. Экс-супруг Гагариной показал, как на одном из фото держит Синицыну за колено, а на другом обнимает. Более того, Дмитрий довольно активно проявляет себя в социальных сетях Софьи. Он оставляет под ее публикациями комментарии и ставит сердечки.

Официально пара еще не сделала никаких заявлений, и поклонники могут пока только строить догадки. Однако у многих уже практически не осталось сомнений, что у них друг к другу уже давно не дружеские, а романтические чувства. Отметим, что Исхаков на 17 лет старше своей новой предполагаемой избранницы, но, по всей видимости, это их совершенно не смущает.

К слову, с Полиной Гагариной фотограф прожил в браке шесть лет. За это время у них родилась дочь Мия, которую они продолжают вместе воспитывать, несмотря на развод. Первое время после расставания они не могли наладить нормальное общение, так как певица не давала бывшему мужу видеться с ребенком. Ему даже пришлось решать этот вопрос через суд. Однако сейчас они больше не конфликтуют и относятся друг к другу с уважением.

Ранее психолог Степанова назвала причину развода Полины Гагариной с мужем.