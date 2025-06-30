«Бывший муж плакал перед судьей»: звезда «Склифосовского» Евгения Лютая заявила, что у нее украли ребенка

Звезда сериала «Склифосовский» Евгения Лютая рассказала о тяжелом разводе с мужем. В эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ актриса заявила, что ей пришлось бороться не только за собственную квартиру, но и за сына.

Евгения Лютая призналась, что третий брак с Борисом Дьяковым не оставил у нее никаких положительных эмоций из-за тяжелого разрыва. По словам артистки, бывший муж отказывался помогать ей с детьми.

«У меня был развод с алиментами. Бывший муж плакал стоял перед судьей, говорил: „У меня нет работы, я безработный“. В этом случае назначается „минимальный тариф на оплату услуг“: он перечислял в месяц 15,5 тыс. на двоих детей», — заявила Евгения Лютая.

Актриса предостерегла женщин, которые могут оказаться в подобной ситуации: нужно заранее договариваться с бывшим партнером о том, с кем останется ребенок после расставания. Евгения Лютая не подумала об этом, и вскоре ей пришел иск об определении места жительства детей.

По словам звезды «Склифосовского», ее экс-супруг с матерью придумали целую схему с целью разлучить ее с сыном. Так, когда Евгения Лютая отдавала мальчика им, те сразу же вызывали врача: как оказалось, тем самым они хотели доказать, что ребенок живет с ними.

«Это было просто 150 вызовов. Потом, когда я зашла в поликлинику и сделала распечатку вызовов, я увидела, что было изменено место жительства на адрес бабушки. Каждый раз причина вызова была — температура, отсутствие аппетита. И каждый раз заключение врача — отсутствие температуры, аппетит в норме, состояние удовлетворительное. Это были формальные вызовы, чтобы доказать в суде, что ребенок живет там», — поделилась актриса.

Но на этом мужчина не остановился — он просто забрал сына и перестал выходить на связь. Вернуть мальчика удалось лишь благодаря сотрудникам отдела по делам несовершеннолетних. Евгения Лютая уверена: таким образом Борис Дьяков хотел повлиять на решение суда — обычно ребенка оставляют там, где он жил в последнее время.

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