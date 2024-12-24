Бывший муж певицы МакSим Антон Петров вышел в свет с новой женой

Бывший муж певицы МакSим Антон Петров появился на публике с новой женой. Пара пришла на концерт Григория Лепса, на котором засветились многие отечественные звезды. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Бизнесмен не так часто появляется на светских мероприятиях, поэтому и привлек внимание журналистов, когда впервые за долгое время вышел в свет. Петров после развода с МакSим нашел новую возлюбленную и женился.

Напомним, что с певицей Антон смог расстаться мирно. Они разошлись, но смогли остаться добрыми друзьями. Бизнесмен купил для МакSим квартиру за 200 млн рублей, автомобиль, а также оплатил ее больничные счета в 2021 году, когда артистка серьезно заболела. Петров обеспечил ее лучшими лекарствами и вип-палатой в клинике.

К слову, из интересных гостей на концерте Лепса также была замечена его молодая невеста Аврора. 18-летняя студентка прилетела из Лондона, чтобы провести новогодние праздники с возлюбленным. На шоу девушка пришла в ультракоротком платье бордового цвета.

Ранее МакSим рассказала, что любимый человек был не рад ее выздоровлению.