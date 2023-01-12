«Начало чего-то нового»: Ани Лорак застали в объятиях неизвестного мужчины
«Начало чего-то нового»: Ани Лорак представила публике нового избранника .
Фото: Zilber Mihail/East News
В последнее время Ани Лорак стала самой обсуждаемой персоной. Девушка постоянно оказывается в центре скандалов, несмотря на то, что она старается избегать резких высказываний. Помимо этого, личность Лорак интересует публику и в контексте личной жизни. В 2019 году знаменитость развелась с турецким бизнесменом, и теперь ей приписывают различные романы с влиятельными мужчинами. Сегодня звезда поделилась интригующим кадром, которым она намекнула на начало новых отношений.
На снимке Ани предстала в объятиях неизвестного молодого человека. Раскрывать подробности об избраннике она не стала, зато весьма кокетливо подписала фотографию и сообщила о новом этапе ее жизни.
«Начало чего-то нового», — немногословно высказалась Лорак.
Фото: Из профиля Instagram* Лорак (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
К слову, публика очень обрадовалась подобной новости и поспешила поздравить певицу с обретенным женским счастьем.
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