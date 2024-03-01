Бывший муж Пелагеи Иван Телегин перенес операцию на сердце, будучи в сознании. Об этом он рассказал на YouTube-шоу «Полный контракт».

Хоккеист Иван Телегин рассказал, что в один из спортивных сезонов получил серьезную травму. Телегину пришлось лечиться на протяжении восьми месяцев, а позже его отравили в больницу на обследование, где обнаружили проблемы с сердцем.

По словам Телегина, ему пришлось пережить четырехчасовую операцию, находясь в сознании.

«Я поехал в Бакулевский институт. И мне надо было прижечь там электросистелы. Я лег, мне через пах, ключицу вставляют провода. Положили на холодный стол голеньким, — и вот я лежу в сознании четыре часа и просто смотрю, чтобы они попадали. О чем я только ни думал! Каша в голове», — рассказал он.

После этого Телегин вернулся в спорт и вновь начал играть в хоккей.

Ранее мы писали о том, что судебные приставы разыскивают бывшего мужа Пелагеи Ивана Телегина из-за долгов.