Во сколько обходится жизнь Бородиной в роскошном особняке с лифтом и кинотеатром
Бежавшая из России Бородина разоряется на вилле в Тайланде.
Напомним, Ксения Бородина уехала из России, упаковав всё своё имущество в 20 огромных Чемоданов,
Страну пребывания, по иронии судьбы, пришлось выбирать не ей, а матери: у самой звезды в начале зимы оказался очень плотный график.
В конце концов, Инна Булатовна Бородина приняла окончательное решение: коротать зиму они будут в Таиланде.
Ксения вовремя навела необходимые справки и выбрала, пожалуй, лучший из возможных вариантов проживания на острове – роскошную виллу с видом на Тихий океан.
В сервис включена не только уборка территории и стрижка газона, но и массажные СПА и трёх разовое питание на собственном шведском столе.
Кроме того, на территории поместья (иначе такую недвижимость и не назовёшь) есть полноценный кинотеатр и лифт.
Обходиться это звезде будет не меньше полумиллиона рублей в месяц, однако, судя по всему, обратно возвращаться Бородина не собирается.