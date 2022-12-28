Во сколько обходится жизнь Бородиной в роскошном особняке с лифтом и кинотеатром

Напомним, Ксения Бородина уехала из России, упаковав всё своё имущество в 20 огромных Чемоданов,

Страну пребывания, по иронии судьбы, пришлось выбирать не ей, а матери: у самой звезды в начале зимы оказался очень плотный график.

В конце концов, Инна Булатовна Бородина приняла окончательное решение: коротать зиму они будут в Таиланде.

Ксения вовремя навела необходимые справки и выбрала, пожалуй, лучший из возможных вариантов проживания на острове – роскошную виллу с видом на Тихий океан.

В сервис включена не только уборка территории и стрижка газона, но и массажные СПА и трёх разовое питание на собственном шведском столе.

Кроме того, на территории поместья (иначе такую недвижимость и не назовёшь) есть полноценный кинотеатр и лифт.

Обходиться это звезде будет не меньше полумиллиона рублей в месяц, однако, судя по всему, обратно возвращаться Бородина не собирается.