Бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров перенес операцию из-за боли в ухе

Бывший муж блогера Ксении Бородиной Курбан Омаров сделал операцию. Об этом сообщила его молодая жена Валерия.

Подробностями она поделилась в соцсетях.

По ее словам, во время поездок на море у Курбана постоянно болело ухо после плавания. Каждый раз им приходилось обращаться в госпиталь. Мужчине назначали капли, но проблема не проходила. Омаров был вынужден плавать в берушах или вовсе отказаться от купания.

«Почему нас не было пару дней в Сети? У моего мужа была операция, и эту операцию устроила я. Каждая наша поездка на протяжении трех лет заканчивалась поездкой в госпиталь, потому что мой муж, когда ныряет, у него начинает болеть ухо, а иностранные специалисты и даже многие специалисты в Москве просто назначали ему капли», - рассказала Валерия.

Выяснилось, что у Омарова была перфорация левой барабанной перепонки. Он провел в клинике несколько дней и уже вернулся к обычной жизни.

