«Две полостные операции»: директор Барановской рассказал о состоянии ведущей

Директор Барановской рассказал, что состояние ведущей удалось стабилизировать. Об этом сообщает NEWS.ru.

Сегодня утром СМИ написали об экстренной госпитализации телеведущей Юлии Барановской. Знаменитости стало плохо во время съемок на Ямале.

Директор Барановской Петро Шекшеев подтвердил, что звезду госпитализировали прямо во время работы.

«Барановской действительно стало плохо во время съемок проекта „Большие семьи большой страны“ на Ямале. Она была госпитализирована в больницу Салехарда, где ей провели две полостные операции», — заявил он.

Сейчас здоровью знаменитости ничего не угрожает, добавил он. Рядом с Барановской находятся ее родные и близкие.

«Благодаря вмешательству врачей, самое сложное уже позади, состояние Юлии стабилизировалось, она идет на поправку. Рядом с ней находятся ее близкие — сын и мама, друзья и члены команды», — рассказал Шекшеев.

Ранее мы писали о том, что у 85-летнего актера Вениамина Смехова выявили проблемы с сердцем из-за ожирения.