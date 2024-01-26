Бывший муж Гагариной заявил, что в детстве был изгоем

Бывший супруг певицы Полины Гагариной, фотограф Дмитрий Исхаков рассказал, что в детстве был изгоем. Об этом он заявил в интервью изданию The Voice.

«Что бы мне такого съесть, чтобы похудеть — это история моей жизни. Это у меня с детства. Меня дразнили и в школе, и в пионерских лагерях. Я был пухлым и изгоем», - заявил Исхаков.

Фотограф признался, что сейчас активно следит за своей физической формой. Так, мужчина старается периодически играть в настольный и большой теннис, а также футбол. Вдобавок экс-избранник Гагариной регулярно ходит в спортивный зал, где выполняет упражнения на турнике и брусьях.

Напомним, Дмитрий Исхаков женился на Полине Гагариной в 2014 году. Спустя шесть лет пара рассталась, а сам фотограф всячески препятствовал времяпрепровождению их общей дочери с новым бойфрендом артистки, а также поездкам ребенка за границу. Тем не менее спустя время экс-супруги смогли мирно урегулировать этот вопрос.

Ранее Исхаков поведал об отношениях с Гагариной.