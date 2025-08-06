Ольга Бузова пообщалась с моделями, которые обнимались с Тарасовым. Об этом стало известно из соцсетей.

Модели Кристина Смит и Наталья Свистунова, у которых женатый футболист Дмитрий Тарасов просил номера телефонов, продолжают хайповать на истории. На этот раз они выложили видео с Ольгой Бузовой — девушки держали в руках плакат с изображением бывшего мужа певицы.

Когда те подошли к Бузовой с просьбой сфотографироваться, она оттолкнула плакат с Тарасовым.

«Да вот это не надо!» — заявила она.

В итоге модели обменялись несколькими фразами с певицей, которая не забыла уколоть бывшего супруга.

«Муж — явление временное, а бывший муж — навсегда! Я вас сразу заметила!» — рассказала Бузова.

Ранее мы писали о том, что Анастасия Костенко простила мужа Дмитрия Тарасова после флирта с моделями в Сочи.