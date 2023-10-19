Бывший муж Бабкиной Евгений Гор записал песню о любви с Еленой Воробей

Бывший гражданский муж певицы Надежды Бабкиной Евгений Гор записал песню о любви с юмористкой Еленой Воробей и выпустил клип. Его премьера состоялась 19 октября.

По сюжету Гор и Воробей играют влюбленных, которые переживают трудный этап из-за расставания.

Воробей отреагировала на выход клипа словами: «Женечка, я счастлива, что мы это сделали». Юмористка поблагодарила всех, кто участвовал в создании клипа.

На комментарий звезды обратил внимание сайт «7Дней.ru». Издание не исключает, что Гор записал песню в отместку Бабкиной за близкое общение с Сергеем Рябовым.

Вместе они работали в театре Бабкиной. Сообщалось, что она даже подарила предполагаемому бойфренду квартиру за 47 млн. Правда, Рябов отрицал это.

Недавно появилась информация, что Бабкина уволила молодого фаворита из театра. В качестве одной из причин называлось то, что Рябов не получил желаемую должность в театре. Мужчина хотел быть исполнительным директором. По информации других источников, Рябов решил заняться другими проектами и написал заявление об уходе.