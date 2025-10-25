Бывший муж Алексы Вячеслав Дайчев задолжал приставам более 4 млн рублей. Об этом сообщает StarHit.

На днях певица Алекса объявила о расставании с супругом Вячеславом Дайчевым. Она не объяснила, почему решила развестись с фитнес-тренером. Однако журналисты предположили, что это может быть связано с финансовыми проблемами мужчины.

Так, Дайчев задолжал около 4 миллионов рублей, если верить сайту Федеральной службы судебных приставов. На тренера возбуждено 150 исполнительных производств.

В списке долгов в основном неоплаченные штрафы ГИБДД. Также Дайчев имеет два постановления о возврате долгов на 440 тысяч и 1,4 миллиона рублей. Кроме того, тренер не выплатил налоги на сумму 2 миллиона рублей.

Журналисты также нашли у фитнес-тренера активные судебные дела.

Ранее мы писали о том, что муж Алексы отреагировал на сообщение певицы о разводе.