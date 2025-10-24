«Спросите у нее, я не в курсе»: муж Алексы отреагировал на сообщение певицы о разводе

Супруг певицы Алексы Вячеслав Дайчев, о расставании с которым артистка накануне сообщила в своем личном блоге в соцсети, отреагировал на ее пост.

В беседе с изданием Super.ru, которое решило выяснить истинные причины расторжения брака, Вячеслав заявил, что сам не знает, о чем речь.

«Я даже не знаю, честно говоря. Вы лучше у нее спросите, она же написала. Я правда не в курсе, она же написала, не я же написал», — отреагировал Дайчев.

Напомним, что ранее исполнительница опубликовала в своей соцсети короткий, но эмоциональный пост, в котором и сообщила о разводе с мужем.

«Пришло время вам рассказать. Не стану писать много слов. Мы больше не вместе. Очень много всего доброго и хорошего было прожито вместе, благодарю за это. Благодарю за нашу прекрасную дочь. Бог ко мне был благосклонен. А что дальше — дальше уже каждый из нас строит свою жизнь и идет своим путем», — написала певица.

Впрочем, это не первый раз, когда Алекса сообщает о расставании с Вячеславом.

