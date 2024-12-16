Бывший КВН-щик Никишин заявил, что Бузова обиделась на него после критики вокала

Бывший КВН-щик Евгений Никишин заявил, что Ольга Бузова обиделась на него после критики вокала. Об этом сообщает Леди Mail.

Евгений уже больше 10 лет играет с Ольгой в спектакле «Мужчина нарасхват». По воспоминаниям артиста, его не всегда связывали теплые отношения с Бузовой. Однажды он раскритиковал вокальные данные певицы, и это сильно ее задело.

«Я ей говорил: «Ты, Оль, не обижайся, но я тебя не считаю хорошей певицей. Но как человека — обожаю. Ты с 18 лет в Москве одна и сколько к своему возрасту добилась — сама, без богатых родителей и состоятельного мужа, это просто не может не восхищать». Она на меня сперва дулась», — заявил Евгений.

Артист добавил, что восхищается трудолюбием Ольги. По его мнению, хейтеры пересмотрят отношение к Бузовой, как только увидят, «сколько она пашет».

«За часа полтора до выхода на сцену хотим отдохнуть, но Оля всегда против: давайте, говорит, еще прогон! Объясняем ей: мы уже зарепетировались, на сцену выйдем помятыми. И только тогда она над нами сжалилась. А сама бы без продыху работала и работала», — сообщил актер.

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