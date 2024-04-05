Бывший коллега Татьяны Лазаревой* объяснил, как артистка стала русофобкой

Один из режиссеров телешоу «О.С.П.-студия», актер Андрей Бочаров рассказал, почему его бывшая коллега Татьяна Лазарева* (признана в РФ иностранным агентом) решила демонстрировать негативное отношение к России и ее власти. Его слова приводит издание «Абзац».

Как признался Бочаров, телеведущая до определенного момента вообще не высказывала свою политическую позицию. Он также вспомнил, как однажды телеведущая пошутила, что «музыкантам и проституткам все равно, какая власть».

Актер отметил, что отношение Лазаревой*к родной стране стало меняться после общения с оппозицией. Бочаров подчеркнул, что уверенности в правильности политических взглядов ей добавил брак с шоуменом Михаилом Шацем** (признан в РФ иностранным агентом).

«Её нынешняя позиция, по моему мнению, сложилась во времена «дружбы» с Навальным***. Тогда она просто начала прямо идеологемами говорить, явно с чужих слов. Безусловно, повлиял также брак с Шацем*, который увидел свою востребованность по окончании телекарьеры в протестном движении», – заключил он.

Ранее актер Оскар Кучера поделился мнением о Татьяне Лазаревой*, которая испытывает радость из-за атак украинских БПЛА на российские города.

*(признана в РФ иностранным агентом) **(признан в РФ иностранным агентом) ***(включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России)